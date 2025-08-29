Дания в 2026 году выделит дополнительно $1,6 млрд на оборону и помощь Украине
Власти Дании планируют в 2026 году дополнительно выделить $1,6 млрд на оборонные расходы и на военную помощь Украины.
Как передает Report, об этом сообщает издание Barron's со ссылкой на Минобороны Дании.
"Поскольку геополитическая ситуация требует от нас укрепления обороны, я рад, что мы вновь выделяем на это больше средств", - приводит издание заявление министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.
Часть этих средств будет направлена на военную помощь Украине: "Когда мы поддерживаем Украину, речь идет не только о ее безопасности, но и о безопасности всей Европы".
Это решение приведет к тому, что общие расходы Дании на оборону достигнут 3% от ВВП.
