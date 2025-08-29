    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Дания в 2026 году выделит дополнительно $1,6 млрд на оборону и помощь Украине

    • 29 августа, 2025
    • 16:45
    Дания в 2026 году выделит дополнительно $1,6 млрд на оборону и помощь Украине

    Власти Дании планируют в 2026 году дополнительно выделить $1,6 млрд на оборонные расходы и на военную помощь Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Barron's со ссылкой на Минобороны Дании.

    "Поскольку геополитическая ситуация требует от нас укрепления обороны, я рад, что мы вновь выделяем на это больше средств", - приводит издание заявление министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

    Часть этих средств будет направлена на военную помощь Украине: "Когда мы поддерживаем Украину, речь идет не только о ее безопасности, но и о безопасности всей Европы".

    Это решение приведет к тому, что общие расходы Дании на оборону достигнут 3% от ВВП.

