Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами

Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена.

Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.

"Дания присоединится к возглавляемой США коалиции из шести стран, созданной для борьбы с йеменскими хуситами из-за атак на торговые суда в Красном море", - говорится в сообщении агентства.

Ранее Расмуссен заявил, что правительство страны полностью поддерживает удары США по позициям хуситов, и направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания".