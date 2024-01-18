О нас

Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами

Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена.
Другие страны
18 января 2024 г. 17:24
Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами

Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.

"Дания присоединится к возглавляемой США коалиции из шести стран, созданной для борьбы с йеменскими хуситами из-за атак на торговые суда в Красном море", - говорится в сообщении агентства.

Ранее Расмуссен заявил, что правительство страны полностью поддерживает удары США по позициям хуситов, и направит свой фрегат в регион для участия в операции "Страж процветания".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Denmark to join US coalition to fight Houthis

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
13 января 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi