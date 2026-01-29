Расмуссен: Дания оптимистично оценивает перспективы диалога с США по Гренландии

Ситуация вокруг Гренландии сейчас более оптимистичная, чем неделю назад.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Расмуссен отметил, что в Вашингтоне состоялась первая встреча высокопоставленных должностных лиц для обсуждения арктической повестки, которая прошла в конструктивной атмосфере.

"Встреча прошла хорошо, в очень конструктивной атмосфере, и планируются новые встречи. Не то чтобы проблемы решены, но это хорошо, потому что теперь мы вернулись к тому, о чем договорились в Вашингтоне две недели назад", - сказал Расмуссен.

Дипломатический кризис, имевший место в предшествующий период, по словам Расмуссена, уступил место конструктивному диалогу: "Как известно, ранее ситуация обострилась, но теперь вернулась в нормальное русло. Сегодня я настроен немного более оптимистично, чем неделю назад".

Он отметил, что Дания разделяет озабоченность США по вопросам безопасности в Арктике, и готова решать эти вопросы в тесном сотрудничестве и в трехстороннем диалоге с Гренландией и США.

"В принципе, мы вернулись к тому, о чем договорились 15 дней назад, а именно к тому, что имеет смысл сесть за стол переговоров и провести конструктивный диалог, который будет служить различным целям, а именно, удовлетворению интересов безопасности США и с другой стороны уважению "красных линий" королевства, которыми являются наш суверенитет и территориальная целостность, а также право гренландского народа на самоопределение", - сказал министр.

Расмуссен отметил, что ситуация с безопасностью в Арктике ухудшается, но представление о серьезных угрозах для Гренландии со стороны Китая неверно.

"Прошло почти 10 лет с тех пор, как мы в последний раз видели китайский корабль в экономической зоне Гренландии, а китайских инвестиций в Гренландии нет", - сказал он.

Тем не менее, Дания признает общее ухудшение безопасности в арктическом регионе, связанное с активизацией России и ее сотрудничеством с КНР.

"Поэтому Дания вместе с арктическими государствами-членами НАТО представила альянсу концепцию для создания "Арктического часового", как это действует в Балтийском море", - рассказал министр.