Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Расмуссен: Дания оптимистично оценивает перспективы диалога с США по Гренландии

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 15:45
    Расмуссен: Дания оптимистично оценивает перспективы диалога с США по Гренландии

    Ситуация вокруг Гренландии сейчас более оптимистичная, чем неделю назад.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

    Расмуссен отметил, что в Вашингтоне состоялась первая встреча высокопоставленных должностных лиц для обсуждения арктической повестки, которая прошла в конструктивной атмосфере.

    "Встреча прошла хорошо, в очень конструктивной атмосфере, и планируются новые встречи. Не то чтобы проблемы решены, но это хорошо, потому что теперь мы вернулись к тому, о чем договорились в Вашингтоне две недели назад", - сказал Расмуссен.

    Дипломатический кризис, имевший место в предшествующий период, по словам Расмуссена, уступил место конструктивному диалогу: "Как известно, ранее ситуация обострилась, но теперь вернулась в нормальное русло. Сегодня я настроен немного более оптимистично, чем неделю назад".

    Он отметил, что Дания разделяет озабоченность США по вопросам безопасности в Арктике, и готова решать эти вопросы в тесном сотрудничестве и в трехстороннем диалоге с Гренландией и США.

    "В принципе, мы вернулись к тому, о чем договорились 15 дней назад, а именно к тому, что имеет смысл сесть за стол переговоров и провести конструктивный диалог, который будет служить различным целям, а именно, удовлетворению интересов безопасности США и с другой стороны уважению "красных линий" королевства, которыми являются наш суверенитет и территориальная целостность, а также право гренландского народа на самоопределение", - сказал министр.

    Расмуссен отметил, что ситуация с безопасностью в Арктике ухудшается, но представление о серьезных угрозах для Гренландии со стороны Китая неверно.

    "Прошло почти 10 лет с тех пор, как мы в последний раз видели китайский корабль в экономической зоне Гренландии, а китайских инвестиций в Гренландии нет", - сказал он.

    Тем не менее, Дания признает общее ухудшение безопасности в арктическом регионе, связанное с активизацией России и ее сотрудничеством с КНР.

    "Поэтому Дания вместе с арктическими государствами-членами НАТО представила альянсу концепцию для создания "Арктического часового", как это действует в Балтийском море", - рассказал министр.

    Гренландия Ларс Лекке Расмуссен США Дания Арктика НАТО
    Ты - Король

    Последние новости

    16:42

    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Внутренняя политика
    16:42

    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Другие страны
    16:37

    Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

    Инфраструктура
    16:30

    ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро

    Другие страны
    16:30

    В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

    В регионе
    16:28

    Кабмин внес изменения в постановление по бланкам строгой отчетности

    Финансы
    16:26

    На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:25

    На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

    Инфраструктура
    16:16

    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей