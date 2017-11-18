ЦРУ решило не звать журналистов на ежегодную вечернику

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ Майк Помпео решил не приглашать журналистов на ежегодную вечеринку, нарушив многолетнюю традицию, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что вечеринка сотрудников ЦРУ проходит каждый год в декабре в штаб-квартире управления в Лэнгли (штат Виргиния). На мероприятия приглашаются сами сотрудники разведки, дипломаты, политики, а также журналисты, при этом список гостей корректировался из года в год.

Традиция приглашать СМИ была нарушена в 2011 году, когда Дэвид Петреус, занимавший пост директора ЦРУ в то время, уменьшил масштаб мероприятия из-за "проблем с бюджетом". Как сообщает издание, кроме того управление могло отказать журналисту, который написал "не понравившийся" разведке материал.

Решение не приглашать журналистов в этом году может быть связано с изменяющимся в ЦРУ отношением к СМИ. Кроме того, сам глава разведывательного ведомства ранее неоднократно критиковал средства массовой информации.