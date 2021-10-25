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ЦРУ предрекло мировую войну к 2040 году

ЦРУ предрекло мировую войну к 2040 году В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете.
Другие страны
25 октября 2021 г. 01:20
ЦРУ предрекло мировую войну к 2040 году

В ближайшие десятилетия миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в опубликованном докладе ЦРУ.

"Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов", - отмечается в документе.

По мнению авторов, не позднее 2040 года в мире начнутся "климатические столкновения", при которых стороны будут применять друг против друга технологии, усиливающие стихийные бедствия вроде засух и наводнений. Речь идет о прежде всего геоинженерных технологиях.

Также специалисты предупредили о росте напряженности между странами из-за споров о реализации Парижского соглашения по климату, предполагающего сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.

"Большинство стран столкнутся с трудным экономическим выбором и, вероятно, будут рассчитывать на технологический прорыв, чтобы быстро сократить свои выбросы позже. Китай и Индия будут играть решающую роль в определении траектории повышения температуры", — говорится в документе.

Кроме того, авторы доклада заявили о риске внутренних конфликтов в развивающихся странах из-за последствий изменения климата, так как эти государства в меньшей степени способны адаптироваться к новым условиям.

Среди возможных будущих горячих точек в климатической войне называются такие регионы, как бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.

В докладе перечислены 11 стран, на которые сильнее всего подействуют негативные последствия глобальных изменений климата. По мнению аналитиков эти государства могут пойти на крайние меры ради выживания. Речь, в частности, идет о владеющих ядерным оружием Китае, Индии и Пакистане, а также Афганистане, КНДР, Мьянме и ряде стран Центральной и Южной Америки.

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