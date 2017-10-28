Cпецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Федеральный суд присяжных Вашингтона утвердил первые обвинения, выдвинутые спецпрокурором США по "российскому вмешательству" Робертом Мюллером.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

При этом телеканал не уточняет деталей и не называет имен, поскольку документы запечатаны. Также неизвестен характер обвинений.

Как ожидается, уже в понедельник, 30 октября, могут быть арестованы лица, которым предъявлены обвинения.

Представитель Мюллера отказался от комментариев.