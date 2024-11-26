COP16: Саудовская молодежь хочет и может активно участвовать в принятии экологических решений

На круглом столе участники обсудили важность вовлечения молодежи в решения по устойчивому управлению земельными ресурсами и борьбе с деградацией земель на фоне подготовки к конференции COP16.

Важность вовлечения молодежи в решения проблем устойчивого управления земельными ресурсами и борьбу с деградацией земель обсудили на онлайн круглом столе молодые представители различных организаций, компаний и научных центров Саудовской Аравии накануне проведения конференции сторон Конвенции ООН по опустыниванию COP16.

Встреча была организована Центром устойчивого развития и климата при Университете Принца Султана, ПРООН - Саудовская Аравия и Vision for Sustainable Africa (VSA) в сотрудничестве с Информационным агентством Report и другими организациями.

По словам модератора встречи профессора Мохаммада Нуруннаби, основателя и президента Vision for Sustainable Africa (VSA) и учредительного директора Центра устойчивого развития и климата в Университете принца Султана, активное участие молодежи в работе COP16 имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы принимаемые решения отражали потребности и чаяния будущих поколений. Их вовлеченность играет ключевую роль в продвижении устойчивой повестки дня, направленной на развитие земель и борьбу с изменением климата.

"Молодежь настроена стать проводником позитивных изменений. ПРООН стремится раскрыть их потенциал и поддержать их стремление, сотрудничая с правительствами, гражданским обществом и молодежными сетями, чтобы создать инклюзивную среду для устойчивого будущего. Мы работаем над инициативами, которые включают развитие зеленых рабочих мест, поддержку экологических проектов и участие молодежи в процессах принятия решений"– подчеркнула принцесса Лаян Фейсал Аль Сауд из представительства ПРООН в Саудовской Аравии, выступившая с главным докладом.

По словам профессора Нуруннаби "никогда еще не было более подходящего времени для того, чтобы сосредоточить внимание на молодежи, ее амбициях и вызовах, с которыми она сталкивается".

"Шестьдесят семь процентов населения Саудовской Аравии моложе 35 лет. На долю молодежи приходится и почти половина рабочей силы страны. Саудовская молодежь – это основа "Видения 2030" (Vision 2030 - программа Саудовской Аравии, которая направлена на диверсификацию экономики, расширение возможностей граждан, создание динамичной среды для местных и международных инвесторов)", - сказал он.

Представители молодежи, говоря об ожиданиях от COP16, подчеркнули необходимость сконцентрироваться на решении критических экологических проблем и проблем устойчивого развития, обязательствах по борьбе с опустыниванием и деградацией земель. Они подчеркнули важность расширения усилий по решению этих проблем, преодолению разрыва между молодежью и теми, кто принимает решения. Был сделан акцент на устойчивом управлении земельными ресурсами, водной безопасности и сельскохозяйственных инновациях.

Также были отмечены некоторые проблемы, касающиеся устойчивого управления земельными ресурсами, опустынивания, образования, навыков и вовлеченности. Молодые люди должны иметь больше ресурсов, связанных с политикой управления земельными ресурсами, их отсутствие затрудняет возможность участия в этом и вносить свой вклад.

Участники круглого стола говорили о финансовых барьерах, которые препятствуют их участию в деятельности, связанной с устойчивым управлением земельными ресурсами.

В то же время, молодежь Саудовской Аравии имеет возможность участвовать в процессах, взаимосвязанных с глобальной повесткой в области устойчивого управления земельными ресурсами и охраны окружающей среды, признается потенциал молодых людей в использовании технологий и инноваций для решения экологических проблем и информирования о важности охраны окружающей среды.

Спикерами на мероприятии выступили также Айша Альсамдани (Молодежная климатическая сеть Саудовской Аравии - KSA LCOY), Рагад Фатхаддин, основатель и гендиректор Sangha "Estidama Hub", Нора Альхатани (Глобальные шейперы хаба Эр-Рияда) и другие.

Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Глобальным договором ООН (UNGC), Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD), UNESCO, Oxford Impact Group and FBN.