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CNN: в США обвинили более 120 человек в организации беспорядков 6 января

CNN: в США обвинили более 120 человек в организации беспорядков 6 января Обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия 6 января предъявлены уже более чем 120 жителям США
Другие страны
22 января 2021 г. 11:22
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Обвинения в организации беспорядков в Вашингтоне и в захвате Капитолия 6 января предъявлены уже более чем 120 жителям США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что министерство юстиции проинформировало об этом администрацию президента Джозефа Байдена.

Характер обвинений варьируется от незаконного проникновения в здание Конгресса США до нападения на полицейских. Некоторым подсудимым, отмечает телекомпания, инкриминируются и более серьезные деяния - организация заговора и угрозы совершения насильственных действий. Представители Минюста уведомили новую администрацию о том, что "общенациональные поиски" подозреваемых будут продолжены.

В рамках этих усилий ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ увеличили на нынешней неделе до $75 тыс. награду за информацию о самодельных бомбах, обнаруженных 6 января вблизи Капитолия. Рост суммы вознаграждения, как полагает CNN, свидетельствует о том, что правоохранительные органы до сих пор не вышли на след преступников, изготовивших взрывные устройства и доставивших их в Вашингтон. Последнее позволяет предположить, что причастные к этому люди хорошо продумали организацию своей операции.

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