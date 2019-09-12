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CNN: Трамп может назначить Помпео помощником по национальной безопасности

CNN: Трамп может назначить Помпео помощником по национальной безопасно

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, в этом случае последний будет одновременно занимать обе должности. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Как констатирует телеканал, в последний раз ситуация, когда одно и то же лицо одновременно занимало обе указанные должности, имела место примерно 50 лет назад. 

Генри Киссинджер примерно в течение двух лет одновременно был госсекретарем и помощником президента США по национальной безопасности.

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