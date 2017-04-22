CNN: Спецслужбы России пытались внедриться в штаб Трампа

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Федеральное бюро расследований (ФБР) США прошлым летом получило сведения о попытках спецслужб России вслепую использовать советников и помощников Дональда Трампа с целью внедриться в предвыборный штаб республиканца.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, с подобным утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN.

Телеканал считает, что ее новая публикация, во многом повторяющая многие прежние, содержит "новую информацию". Эта информация, по словам телекомпании, "дополняет прорисовывающуюся картину того, что россияне пытались влиять на предвыборную кампанию в США 2016 года не только путем взлома электронной почты и пропаганды, но и за счет внедрения в узкий круг наиболее приближенных к Трампу лиц".

CNN называет одним из таких "слепых пособников" российских спецслужб Картера Пейджа, непродолжительное время работавшего помощником Трампа. Источники телекомпании допускают, что сам Пейдж не подозревал, кто именно и зачем его пытается использовать.

19 апреля газета The New York Times (NYT) информировала, что ФБР начало более интенсивно проводить расследование относительно утверждений о наличии связей между Россией и Дональдом Трампом после поездки Пейджа в Москву. По оценке издания, "из путешествия в Россию Пейджа, некогда малоизвестного, выросло широкомасштабное расследование, параллельно с которым теперь проводят два разбирательства в Конгрессе". Пейдж во время поездки в Москву в июле 2016 года выступил в Российской школе экономики.