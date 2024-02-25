CNN: Около 65% опрошенных республиканцев сочли победу Байдена в 2020 году незаконной

Большинство сторонников республиканцев уверены, что президент США Джо Байден незаконно победил на выборах в 2020 году.
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Около 65% респондентов согласились с тем, что Байден "незаконно победил" на прошлых президентских выборах. Только 32% опрошенных выразили уверенность в законной победе нынешнего американского лидера.
Бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники после выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года, многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в некоторых штатах. Однако действия республиканца не имели успеха, иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.