CNN: один человек погиб в результате стрельбы в Сиэтле

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в Сиэтле (штат Вашингтон). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, неизвестный открыл огонь по людям на станции легкого метро в ночь с пятницы на субботу. В результате инцидента пострадали как минимум три человека, один скончался в больнице.

Полиция ведет поиск подозреваемого, начато расследование. Мотивы нападавшего неизвестны, однако CNN не исключает, что инцидент мог носить бытовой характер.