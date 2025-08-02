CNN: Лула да Силва готов встретиться с Трампом на полях сессии ГА ООН в сентябре

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре для преодоления экономических разногласий.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
При этом, отметили источники, в Бразилиа не намерены повторять характер встречи Трампа с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. В связи с этим правительство Бразилии прорабатывает возможности встречи не в Белом доме, а на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре, которую по традиции в последнее время открывает именно президент южноамериканской республики.