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CNN: Лула да Силва готов встретиться с Трампом на полях сессии ГА ООН в сентябре

CNN: Лула да Силва готов встретиться с Трампом на полях сессии ГА ООН в сентябре Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре для преодоления экономических разногласий.
Другие страны
2 августа 2025 г. 05:19
CNN: Лула да Силва готов встретиться с Трампом на полях сессии ГА ООН в сентябре

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре для преодоления экономических разногласий.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на помощников главы бразильской администрации.

При этом, отметили источники, в Бразилиа не намерены повторять характер встречи Трампа с Владимиром Зеленским или президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. В связи с этим правительство Бразилии прорабатывает возможности встречи не в Белом доме, а на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре, которую по традиции в последнее время открывает именно президент южноамериканской республики.

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