    CNN: Китай может разрабатывать новое поколение ядерного оружия

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 02:44
    CNN: Китай может разрабатывать новое поколение ядерного оружия

    Американские спецслужбы считают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и провел уже по меньшей мере одно испытание в рамках преобразования своего ядерного арсенала.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их информации, благодаря инвестициям в ядерный арсенал Китай сможет располагать техническими возможностями, которыми не обладает ни одна из доминирующих ядерных держав. Отмечается, что в июне 2020 года Китай, предположительно, провел испытание на объекте Лоп-Нур на северо-западе страны, тем самым нарушив мораторий, введенный в 1996 году. Спецслужбы США считают, что испытание было мотивировано стремлением Китая к созданию ядерного оружия нового поколения. CNN также сообщает, что Китай, вероятно, может разрабатывать тактическое ядерное оружие малой мощности, которое страна никогда не производила.

    Китай разработка оружия ядерное оружие
