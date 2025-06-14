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CNN: Израиль готовит ответ на ракетные удары Ирана

CNN: Израиль готовит ответ на ракетные удары Ирана Израильский кабинет министров проводит заседание, чтобы обсудить ответ на ракетную атаку Ирана.
Другие страны
14 июня 2025 г. 01:28
CNN: Израиль готовит ответ на ракетные удары Ирана

Израильский кабинет министров проводит заседание, чтобы обсудить ответ на ракетную атаку Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, Израиль еще больше расширит "следующую волну атак" против Ирана.

При этом телеканал со ссылкой на американского чиновника сообщил, что ВМС и ВВС США были задействованы для перехвата иранских ракет и беспилотников, запущенных по территории Израиля.

Портал Ynet подчеркивает, что премьер-министр Изариля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в настоящее время проводят оценку ситуации. В обсуждении также принимают участие несколько министров и руководителей оборонного ведомства.

Тель-Авив, как указывает издание, ответит на удары Тегерана "дальнейшей эскалацией".

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