Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    CNN Brasil: Бразилия не пригласила США на конференцию ГА ООН по демократии

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 04:19
    CNN Brasil: Бразилия не пригласила США на конференцию ГА ООН по демократии

    Руководство Бразилии приняло решение исключить США из числа участников совместной с Испанией конференции по проблемам демократии на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

    Власти южноамериканской республики второй год вместе с Испанией организуют форум "В защиту демократии и против экстремизма" во время сессии ГА ООН в Нью-Йорке. В 2024 году приглашение на конференцию было направлено администрации президента США Джо Байдена, которая делегировала одного из сотрудников Госдепартамента.

    Бразильский чиновник в беседе с телеканалом объяснил отказ приглашать США в этом году тем, что администрация президента Дональда Трампа "ставит под сомнение демократию и выборы в Бразилии". Как отметил телеканал, приглашение на конференцию было направлено в том числе Колумбии, Мексике, Чили, Кении, Германии, Франции и Канаде. Ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

    Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 27 сентября.

    Бразилия США ГА ООН

    Последние новости

    04:19

    CNN Brasil: Бразилия не пригласила США на конференцию ГА ООН по демократии

    Другие страны
    03:58

    В Австралии нашли следы неизвестного науке астероида

    Другие страны
    03:26

    NYT: США могут проиграть Китаю в лунной гонке из-за SpaceX

    Другие страны
    02:43

    BBC: Стармер заявит о признании Палестины 21 сентября

    Другие страны
    02:18

    В США раскрыли условие Катара для возобновления переговоров по Газе

    Другие страны
    01:51

    Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если Кабул откажется передать базу Баграм

    Другие страны
    01:28

    СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядков

    Другие страны
    00:59

    Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

    Другие страны
    00:57

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    Лента новостей