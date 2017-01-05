CМИ: Друг Сильвио Берлускони может возглавить Европарламент

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Новым главой Европарламента (ЕП), вероятно, будет избран друг экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Антонио Таяни. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕП.

Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с поста председателя Европарламента и решении возглавить в Германии избирательный список СДПГ в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года. Выборы нового главы Европарламента намечены на 17 января, он будет избираться секретным голосованием.

Антонио Таяни в настоящее время занимает пост заместителя председателя ЕП от крупнейшей по влиянию и численности фракции Европейской народной партии (ЕНП), а до этого он был заместителем главы Еврокомиссии.