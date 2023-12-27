CMA CGM увеличит количество грузовых судов идущих через Суэцкий канал

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Французская транспортная группа CMA CGM намерена увеличить количество грузовых судов, проходящих через Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте .

"Мы планируем увеличить число судов, проходящих через Суэцкий канал. Мы постоянно следим за ситуацией и готовы в случае необходимости скорректировать наши планы", - сообщила компания.

16 декабря, после нападений мятежников-хуситов на коммерческие суда, французская компания объявила о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С тех пор ряд кораблей подверглись нападению йеменских мятежников.

Последнее нападение произошло 26 декабря. Так хуситы сообщили, что обстреляли контейнеровоз MSC United в Красном море, который отказался сворачивать с намеченного курса после их предупреждений.

Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создаёт угрозу судоходству в этом регионе.