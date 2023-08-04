О нас

ЦИК Испании оштрафовал на 4,7 тыс. евро и.о. пресс-секретаря правительства

ЦИК Испании оштрафовал на 4,7 тыс. евро и.о. пресс-секретаря правительства Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании приняла решение наложить два штрафа в отношении исполняющей обязанности официального представителя правительства Исабель Родригес из-за ее заявлений в преддверии муниципальных и региональных выборов.
Другие страны
4 августа 2023 г. 14:35
ЦИК Испании оштрафовал на 4,7 тыс. евро и.о. пресс-секретаря правительства

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании приняла решение наложить два штрафа в отношении исполняющей обязанности официального представителя правительства Исабель Родригес из-за ее заявлений в преддверии муниципальных и региональных выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ЦИК.

Общая сумма штрафов составляет €4,7 тыс. Жалобы были поданы консервативной Народной партией - традиционным конкурентом Испанской социалистической рабочей партии, сторонницей которой является Родригес. Ее заявления прозвучали в штаб-квартире кабмина на двух пресс-конференциях незадолго до прошедших 28 мая выборов.

В ЦИК сочли, что и.о. пресс-секретаря нарушила статью закона об общем избирательном режиме, представив "заявления с оценочным и ориентированным на избирательную кампанию содержанием". Также Родригес не соблюла "принципа нейтралитета" государственной власти в ходе избирательного процесса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi