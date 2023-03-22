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Члены НАТО в 2022 году предоставили Украине помощь на $120 млрд

Члены НАТО в 2022 году предоставили Украине помощь на $120 млрд Украина с начала полномасштабной войны РФ получила в 2022 году от государств-членов Североатлантического альянса финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму почти 120 миллиардов долларов.
Другие страны
22 марта 2023 г. 04:36
Члены НАТО в 2022 году предоставили Украине помощь на $120 млрд

Украина с начала полномасштабной войны РФ получила в 2022 году от государств-членов Североатлантического альянса финансовую, гуманитарную и военную помощь на общую сумму почти 120 миллиардов долларов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Такую поддержку от стран, входящих в Альянс, для Украины он назвал беспрецедентной.

"Хотя Соединенные Штаты Америки являются самым большим национальным донором, страны Европы и Канада обеспечили более половины совокупной помощи", - отметил Столтенберг.

Также он добавил, что европейские государства разместили у себя почти пять миллионов украинских беженцев.

"Европа и Северная Америка продолжают применять невиданные экономические санкции против России, что свидетельствует о прочном единстве стран Северной Америки и Европы", - подчеркивает генсек НАТО.

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