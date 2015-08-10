Членов группировки брата лидера "Аль-Каиды" приговорили к смерти

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Уголовный суд Каира в понедельник признал 10 человек виновными в организации террористической группировки во главе с Мухаммедом аз-Завахири - братом лидера "Аль-Каиды"; обвиняемым вынесены предварительные смертные приговоры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник газета "Аль-Ахрам".

Суд над самим Мухаммедом аз-Завахири и еще 57 его сторонниками отложен до 27 декабря. По информации газеты, в настоящее время под стражей находятся 52 человека, включая аз-Завахири, 13 человек судят заочно, а еще трое скончались за время рассмотрения дела.

Аз-Завахири и его сторонники были арестованы еще в августе 2013 года вслед за силовым разгоном армией и полицией митингов исламистов, требовавших возвращения на пост президента Мухаммеда Мурси. В апреле 2014 года дело было передано в уголовный суд.

Согласно данным египетской прокуратуры, радикалы создали разветвленную секретную структуру и намеревались нападать на представителей правоохранительных органов и христиан-коптов, которые, по их мнению, поддержали "военный переворот и смену власти в стране".