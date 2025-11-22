Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин объявила о досрочном уходе с поста

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 06:51
    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) сообщила о намерении покинуть свой пост в начале января 2026 года.

    Как передает Report, об этом она написала в социальной сети X.

    "Я покидаю свой пост, 5 января 2026 года будет моим последним днем на нем", - отметила Тейлор-Грин.

    В заявлении она подчеркнула, что принцип "Америка прежде всего", провозглашенный действующим президентом Дональдом Трампом, должен исключать влияние других стран на курс американской администрации. При этом она выразила обеспокоенность тем, что интересы корпораций и иностранных государств "по-прежнему наиболее дороги для Вашингтона". Тейлор-Грин также заявила, что подвергалась нападкам со стороны представителей военно-промышленного комплекса США.

