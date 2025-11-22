İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Marjori Teylor-Qrin vaxtından əvvəl istefa verəcək

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 08:05
    ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Marjori Teylor-Qrin vaxtından əvvəl istefa verəcək

    ABŞ Konqresinin Nümayəndə Palatalasının üzvü Marjori Teylor-Qrin 2026-cı ilin yanvar ayının əvvəlində vəzifəsindən ayrılmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, o, bu barədə "X" sosial media platformasında yazıb.

    "Mən vəzifəmdən gedirəm və 5 yanvar 2026-cı il vəzifəmdə son günüm olacaq", - Teylor-Qrin bildirib.

    O, açıqlamasında hazırkı Prezident Donald Trampın elan etdiyi "Amerika hər şeydən əvvəl" prinsipinin ABŞ administrasiyasının siyasətinə xarici təsirin qarşısını almalı olduğunu vurğulayıb. O, həmçinin korporasiyaların və xarici ölkələrin maraqlarının "Vaşinqton üçün ən əziz olaraq qalmasından" narahatlığını ifadə edib. Teylor-Qrin həmçinin ABŞ hərbi-sənaye kompleksinin nümayəndələri tərəfindən hücuma məruz qaldığını bildirib.

    ABŞ Nümayəndələr Palatası istefa
    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин объявила о досрочном уходе с поста

    Son xəbərlər

    09:08

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.11.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Azərbaycan Premyer Liqasının XII turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    08:57

    ABŞ-də atışma olub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    08:50
    Foto

    Psixotrop və güclü təsirlə maddələrin olduğu dərman vasitələri aşkarlanıb

    Hadisə
    08:30

    Nyu-Yorkda yeni merinin rəhbərliyi ilə qanunsuz miqrantlara qarşı reydlər davam etdiriləcək

    Digər ölkələr
    08:05

    ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Marjori Teylor-Qrin vaxtından əvvəl istefa verəcək

    Digər ölkələr
    07:37

    Kanadada ayının hücumu nəticəsində 11 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    07:14

    ABŞ senatoru: Rusiyaya qarşı sanksiyaların artırılmasında irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    06:47

    Nigeriyada silahlılar 200-dən çox şagird və müəllimi məktəbdən qaçırıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti