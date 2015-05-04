Число жертв землетрясения в Непале превысило 7,3 тыс.

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате мощного землетрясения в Непале превысило 7,3 тыс. человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом заявили в полиции Непала.

По данным полиции, погибли 7365 человек, 14366 пострадали.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля в соседнем с Индией Непале. Согласно последним данным, более 14 тыс. человек получили ранения во время землетрясения и последовавших за ним повторных подземных толчков. В столице Катманду разрушены многие жилые здания и древние храмы.