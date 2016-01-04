Число жертв землетрясения в Индии возросло до девяти

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения на северо-востоке Индии возросло до девяти человек, около 200 пострадали, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Ведутся работы по спасению людей, оказавшихся под завалами.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло этой ночью в индийском штате Манипур. Эпицентр землетрясения располагался в 29 километрах к западу от столицы штата, города Импхал. Подземные толчки также ощущались в Калькутте примерно в 600 километрах от Импхала.