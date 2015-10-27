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    ​Число жертв землетрясения в Азии приближается к 300

    Сильные толчки наблюдались также в Азербайджане

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения в Азии превысило 260. Более тысячи человек пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, основные разрушения пришлись на Пакистан и Афганистан.

    Сильные толчки наблюдались также в Индии, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Азербайджане.

    По данным геологов, магнитуда землетрясения составила 7,5. Эпицентр находился на северо-востоке от Кабула.

    Экстренные службы сообщают, что количество жертв и пострадавших будет расти, так как информация из отдаленных населённых пунктов еще не поступала.

    Пакистан отверг предложение помощи от Индии, заявив, что в государстве с населением, превышающим 180 млн человек, достаточно собственных ресурсов.

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