Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения на Тайване достигло шести человек, еще 378 были доставлены в больницы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал CTI.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 (согласно первоначальной оценке, 6,7) произошло в пятницу в южной части острова Тайвань. Толчки зафиксированы в 25 километрах к югу от города Юйцзин (Yujing). Очаг располагался на глубине 10 километров.

В настоящий момент спасатели продолжают операцию по освобождению из-под завалов людей. Ранее сообщалось, что спасателям удалось освободить 221 человека.