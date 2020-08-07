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Число жертв взрыва в Ливане выросло до 149

Число жертв взрыва в Ливане выросло до 149 Число погибших в результате взрыва в столице Ливана Бейруте увеличилось до 149 человек
Другие страны
7 августа 2020 г. 05:51
Число жертв взрыва в Ливане выросло до 149

Число погибших в результате взрыва в столице Ливана Бейруте увеличилось до 149 человек.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Lorient-Le Jour со ссылкой на источник в ливанском минздраве.

Ранее сообщалось о гибели 137 человек, ранения получили около пяти тысяч.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2 750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры.

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Версия на азербайджанском языке Livanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 149 nəfərə çatdı

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