Число жертв урагана "Мэттью" в США выросло до 43 человек

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ До 43 человек увеличилось число жертв урагана "Мэттью" в США.

Как передает Report, об этомсообщило агентство Associated Press.

Губернатор штата Северная Каролина Пэта Макрори информировал, что в машине, унесенной потоками воды в кювет, были обнаружены тела двух человек. Общее число жертв стихийного бедствия в этом штате возросло до 26 человек.

Ураган "Мэттью" стал самым мощным в Атлантике с 2007 года. После Гаити, где число жертв превысило 470 человек, он сместился в сторону юго-восточных штатов.