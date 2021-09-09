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Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82

Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82 По меньшей мере 82 человека погибли на северо-востоке США из-за последствий урагана "Ида".
Другие страны
9 сентября 2021 г. 07:18
Число жертв урагана Ида в США возросло до 82

По меньшей мере 82 человека погибли на северо-востоке США из-за последствий урагана "Ида".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду телекомпания CBS со ссылкой на местные власти.

Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где насчитываются десятки жертв. Погибшие есть также в штатах Пенсильвания и Луизиана, где многие жители неделю спустя после того, как на них обрушился ураган, остаются без электричества. Большинство жертв проживали в подвальных этажах зданий, которые затопила вода.

Ураган значительно ослаб после обрушения на штат Луизиана 29 августа, однако принес с собой проливные дожди и грозы.

За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. На телефоны местных жителей поступили уведомления о возможных подтоплениях и торнадо. Основной удар пришелся на районы Бруклин и Квинс, местные жители в социальных сетях сообщали о затоплениях улиц, домов, станций метрополитена. Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходящего в мегаполисе Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

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