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    Число жертв торнадо и наводнений в США достигло 34 человек

    Власти США пока не могут дать точную оценку причиненного стихией ущерба

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв торнадо и наводнений в нескольких юго-восточных штатах США достигло 34 человек, десятки получили ранения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее сообщалось о 29 жертвах, в том числе об 11 погибших в штате Техас.

    Пять человек погибли в результате наводнения в штате Иллинойс. В Миссисипи, Алабаме, Теннесси и Арканзасе общее число жертв по последним данным составляет 18 человек.

    Власти пока не готовы дать точную оценку причиненного стихией ущерба.

    По данным синоптиков, в регионе продолжатся сильные снегопады.

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