    Число жертв тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах возросло до 224

    • 09 ноября, 2025
    • 09:17
    Число жертв тайфуна Калмаэги на Филиппинах возросло до 224

    Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах увеличилось с 188 до 224, пропавшими без вести числятся 109 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

    На острове Себу, улицы городов которого затопили ливневые дожди, подтверждена гибель 158 человек. Всего в стране пострадали 526 человек, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

    В 53 населенных пунктах был объявлен режим чрезвычайного положения. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший объявил о введении в республике режима национального бедствия.

