Число жертв тайфуна "Гаеми" в материковом Китае достигло 50 человек

Число жертв тайфуна "Гаеми" в центральной части КНР возросло до 50, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Число жертв тайфуна "Гаеми" в центральной части КНР возросло до 50, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на администрацию провинции Хунань.

"После почти 20 дней всесторонних поисково-спасательных операций была подтверждена гибель 50 человек в 26 деревнях и 5 городах. Еще 15 пропали человек без вести", - говорится в сообщении.

До удара по материковому Китаю тайфун обрушился на восточное побережье Тайваня в районе уезда Илань. По официальным данным, жертвами стихии на острове стали 10 человек, еще свыше 890 пострадали.