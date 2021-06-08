Число жертв столкновения поездов в Пакистане продолжает расти

В результате столкновения пассажирских поездов в районе Готки пакистанской провинции Синд число раненых достигло 100, а погибших - 51.

В результате столкновения пассажирских поездов в районе Готки пакистанской провинции Синд число раненых достигло 100, а погибших - 51.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, состояние 25 раненых оценивается как тяжелое.

Из-за аварии произошли задержки в движении поездов.

По предварительным данным, поезд-экспресс врезался в состав, сошедший с рельсов. Очевидцы рассказывают, что большинство пассажиров во время происшествия спали. По словам одного из машинистов, его поезд ехал с нормальной скоростью, когда внезапно увидел сошедший с рельсов состав. Из-за небольшого расстояния он не успел затормозить и допустил столкновение.