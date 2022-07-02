Число жертв схода оползня в Индии возросло до 20

Число жертв схода оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии возросло до 20.

Число жертв схода оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии возросло до 20.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", оползень сошел 30 июня в районе строительных работ на железнодорожных путях близ Нони. До сих пор ничего неизвестно о судьбе 40 человек.

В беседе с агентством один из высокопоставленных индийских чиновников сообщил о спасении 18 человек.

По его словам, из-за рыхлого грунта поисково-спасательных работы ведутся с повышенной осторожностью.

Между тем, число жертв наводнений, вызванных проливными дождями, главным образом в индийском штате Ассам, возросло до 173.