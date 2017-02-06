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    Число жертв схода лавин в Афганистане превысило 100

    Под лавинами оказались погребены две деревни

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Согласно официальным данным, число погибших в серии лавин, сошедших в Афганистане, превысило 100 человек — 50 из них были жителями одной деревни.

    Как передает Report, предполагается, что эта цифра может возрасти.

    «Под лавинами оказались погребены две деревни, в одной из них были обнаружены 50 тел, сейчас спасатели пытаются добраться до другой»,— сообщили власти.

    Также в разных местах северной и центральной частей Афганистана погибли 54 человека.

    Ранее сообщалось о 38 погибших.

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