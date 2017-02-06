Число жертв схода лавин в Афганистане превысило 100

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Согласно официальным данным, число погибших в серии лавин, сошедших в Афганистане, превысило 100 человек — 50 из них были жителями одной деревни.
Как передает Report, предполагается, что эта цифра может возрасти.
«Под лавинами оказались погребены две деревни, в одной из них были обнаружены 50 тел, сейчас спасатели пытаются добраться до другой»,— сообщили власти.
Также в разных местах северной и центральной частей Афганистана погибли 54 человека.
Ранее сообщалось о 38 погибших.
News DepartmentАвтор новости
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