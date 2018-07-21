Число жертв при крушении катера на озере в Миссури увеличилось до 17 - ВИДЕО

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По последним данным, 17 человек стали жертвами происшествия на озере Тейбл-Рок в штате Миссури, когда во время шторма опрокинулся прогулочный катер.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на властей.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Шериф округа Стоун сообщил, что число погибших возросло после того, как были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести. Семь человек госпитализированы, один из них с тяжелыми травмами.

Ранее Стоун сообщил, что всего на борту лодки находился 31 человек, включая несовершеннолетних. Предположительно, причиной инцидента стал сильный ветер, вызвавший шторм на озере.