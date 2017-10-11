Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 17 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли не менее 17 человек, сообщает Report cо ссылкой на The New York Times.

По информации издания, сотни человек были госпитализированы, повреждено или разрушено более двух тысяч зданий.

Также местные власти сообщили, что число погибших и пострадавших скорее всего возрастет, так как многие жертвы не учтены, большое количество людей пропали без вести, а некоторые районы остаются недоступными для бригад спасателей.

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По меньшей мере 13 человек погибли из-за лесных пожаров в американском штате Калифорния, передает Report со ссылкой на BBC.

Ситуация с лесными пожарами может ухудшиться в ближайшее время, так как в регионе прогнозируется сухая погода.