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    Число жертв пожара в воронежском интернате возросло до 21 - ОБНОВЛЕНО

    Тела 19 погибших обнаружены на месте пожара, Еще двое скончались в больнице

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Более двадцати человек погибли в результате пожара в психоневрологическом интернате в Воронежской области, сообщил РИА "Новости" представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

    Ранее сообщалось о девяти погибших, напоминает Report.

    "Девятнадцать тел погибших обнаружено на месте пожара, двое скончались в больнице. Еще двоих ищут", — сказал собеседник агентства.

    *** 07.02

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате пожара в психоневрологическом интернате под Воронежем увеличилось до семи, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

    Ранее сообщалось о четырех погибших.

    "Число погибших увеличилось до семи, 22 человека госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

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