Число жертв оползней на юге Китая достигло 20

В результате оползней в провинции Гуйчжоу на юге Китая погибли 20 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу информационный портал Sina.

По его данным, в пятницу примерно в 08:00 по местному времени (04:00 GMT +4) спасатели извлекли из-под завала пять тел, днем ранее - еще два.

Ранее сообщалось об 11 погибших и около 30 пропавших без вести.

Работы по поиску выживших продолжаются. Их финансирует правительство Китая, выделившее из центрального бюджета на эти цели, а также на ликвидацию стихийного бедствия 30 млн юаней (более 4,3 млн долларов).