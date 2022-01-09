Число жертв обвала скалы в Бразилии выросло до 10

Число погибших в результате обвала скалы на катера с туристами в Бразилии выросло до 10.
В воскресенье спасатели нашли тела еще трех жертв.
В поисковой операции участвуют 50 спасателей и 11 ныряльщиков.
Часть скалы обрушилась на четыре туристических катера в каньоне неподалеку от города Капитолиу в бразильском штате Минас-Жерайс в субботу днем. На судах, два из которых затонули, в этот момент находились не менее 34 человек. Все десять жертв, по данным спасателей, находились на одном катере.
23 человека получили легкие ушибы, восемь находятся в медучреждениях с травмами различной степени тяжести.
Отметим, что Капитолиу - популярное у местных отдыхающих направление. Неподалеку от города расположены живописные каньоны, в которых развит водный туризм. В связи с трагедией мэрия города ввела запрет на отдых на воде.