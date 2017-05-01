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    Число жертв непогоды в США достигло 14 человек - ВИДЕО

    Торнадо и наводнения прошли в нескольких штатах на юге и в центральной части страны

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли в результате торнадо и наводнений в нескольких штатах на юге и в центральной части США в минувшие выходные, cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Торнадо обрушились на несколько небольших городов в восточной части Техаса, где погибли четыре человека. Пять человек стали жертвами наводнения и сильного ветра в штате Арканзас, среди них числится и начальник пожарной охраны, которого во время урагана сбила машина.

    Из-за наводнения в штате Миссури погибли два человека. В Теннесси девочка скончалась после того, как каркас футбольных ворот не выдержал напора ветра и упал на нее. Также сообщается о двух жертвах в штате Миссисипи.

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