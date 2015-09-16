​Число жертв наводнения в США возросло до 12 человек

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв вызванного проливными дождями наводнения в американском городе Хилдейл (штат Юта) возросло до 12 человек.

Как передает Report, об этом заявили во вторник местные власти.

По данным представителей правоохранительных органов, погибшие - женщины и дети, самому младшему было 4 года. Все они находились в двух автомобилях, которые были снесены мощными потоками и ушли под воду.

В общей сложности в машинах было 16 человек, трое детей сумели спастись. Судьба одного человека по-прежнему остается неизвестной.