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    ​Число жертв наводнения в США возросло до 12 человек

    Погибшие - женщины и дети, самому младшему было 4 года

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв вызванного проливными дождями наводнения в американском городе Хилдейл (штат Юта) возросло до 12 человек.

    Как передает Report, об этом заявили во вторник местные власти.

    По данным представителей правоохранительных органов, погибшие - женщины и дети, самому младшему было 4 года. Все они находились в двух автомобилях, которые были снесены мощными потоками и ушли под воду.

    В общей сложности в машинах было 16 человек, трое детей сумели спастись. Судьба одного человека по-прежнему остается неизвестной.

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