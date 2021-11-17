О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 53

Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 53 Число убитых в результате вооруженного нападения боевиков на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо 14 ноября выросло до 53.
Другие страны
17 ноября 2021 г. 23:15
Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 53

Число убитых в результате вооруженного нападения боевиков на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо 14 ноября выросло до 53.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства.

В понедельник агентство информировало о 32 жертвах, в том числе четырех гражданских лицах. По обновленным данным, число убитых достигло 53, мирных граждан среди новых жертв нет.

С 14 ноября в Буркина-Фасо действовал трехдневный траур по погибшим.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГИЛ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Burkina-Fasoda polis postuna hücum zamanı ölənlərin sayı 53-ə çatıb

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi