​Число жертв нападения на бар в Мексике достигло 30

Юноша, получивший сильные ожоги при нападении на бар в городе Коацакоалькос в штате Веракрус, умер в больнице.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило региональное министерство здравоохранения. К настоящему времени число жертв атаки, устроенной в ночь на 28 августа, достигло 30 человек, еще трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях.

Власти ведут расследование преступления.

Сведений о задержании подозреваемых в нападении пока обнародовано не было. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что виновные в трагедии понесут наказание.