Число жертв нападения боевиков в Тунисе возросло до 19

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Жертвами нападения боевиков в Тунисе стали 19 человек, в том числе 17 туристов. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Хабиб эс-Сид.

По его словам, среди погибших - 17 туристов из Польши, Италии, Германии и Испании, а также двое граждан Туниса, в том числе один полицейский.

Спецназу удалось уничтожить двоих нападавших. Спецоперация по освобождению туристов завершена.

Напомним, боевики, переодетые в военную форму, подъехали на машине к зданию парламента и открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия. Затем они ворвались в прилегающий к парламентскому комплексу музей "Бардо" и захватили в заложники десять приехавших на экскурсии иностранцев.

В момент атаки там находилось около 100 посетителей, большинство из которых удалось своевременно эвакуировать.