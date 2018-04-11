Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Алжире достигло 257 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 3

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Алжире достигло 257. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в министерстве обороны Алжира.

Отмечается, что на месте аварии работают около 300 спасателей.

*** 15:20

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире стал 181 человек.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление гражданской обороны Алжира.

В числе погибших - 26 членов поддерживаемого Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, добивающегося независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью.

*** 13:03

"Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет".

Как передает Report, об этом сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник.

Как сообщает алжирское информационное агентство, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Самолет упал в районе аэропорта.

Всего, по предварительным данным, жертвами катастрофы могли стать более 200 человек.

*** 12:27

Военный самолет упал cегодня утром в Алжире недалеко от аэропорта Буфарик, сообщает Report cо ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Телестанция информирует о десятках погибших.

По информации СМИ, на борту находилось около двух сотен пассажиров.