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    Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Алжире достигло 257 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 3

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения военно-транспортного самолета  в Алжире достигло 257. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в министерстве обороны Алжира. 

    Отмечается, что на месте аварии работают около 300 спасателей. 

    *** 15:20

    Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире стал 181 человек. 

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление гражданской обороны Алжира. 

    В числе погибших - 26 членов поддерживаемого Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, добивающегося независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью.

    *** 13:03

    "Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет". 

    Как передает Report, об этом  сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник.

    Как сообщает алжирское информационное агентство, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад.  Самолет упал в районе аэропорта.

    Всего, по предварительным данным, жертвами катастрофы могли стать более 200 человек.

    *** 12:27

    Военный самолет упал cегодня утром в Алжире недалеко от аэропорта Буфарик, сообщает Report cо ссылкой на телеканал Sky News Arabia. 

    Телестанция информирует о десятках погибших.

    По информации СМИ, на борту находилось около двух сотен пассажиров. 

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