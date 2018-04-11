Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Алжире достигло 257 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 3

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Число жертв крушения военно-транспортного самолета в Алжире достигло 257. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в министерстве обороны Алжира.
Отмечается, что на месте аварии работают около 300 спасателей.
*** 15:20
Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ил-76ТД в Алжире стал 181 человек.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление гражданской обороны Алжира.
В числе погибших - 26 членов поддерживаемого Алжиром Фронта ПОЛИСАРИО, добивающегося независимости Западной Сахары, которую Марокко считает своей неотъемлемой частью.
*** 13:03
"Выживших при крушении военного самолета в районе аэропорта Буфарик на севере Алжира нет".
Как передает Report, об этом сообщил спутниковому телеканалу "Аль-Арабия" алжирский военный источник.
Как сообщает алжирское информационное агентство, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Самолет упал в районе аэропорта.
Всего, по предварительным данным, жертвами катастрофы могли стать более 200 человек.
*** 12:27
Военный самолет упал cегодня утром в Алжире недалеко от аэропорта Буфарик, сообщает Report cо ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Телестанция информирует о десятках погибших.
По информации СМИ, на борту находилось около двух сотен пассажиров.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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