Число жертв крушения самолета ВВС США в Афганистане возросло до 14

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при крушении военно-транспортного самолета ВВС США в Афганистане возросло до 14 человек. Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя министерства обороны.

По последним данным, на борту самолета находились 11 человек — шесть членов экипажа из состава вооруженных сил США и пять гражданских сотрудников. Гражданство пассажиров не уточняется. Также в результате инцидента погибли три гражданина Афганистана, которые находились на земле в момент крушения.

Крушение военно-транспортного самолета США С-130 Hercules произошло на востоке Афганистана. Причины крушения пока неизвестны.