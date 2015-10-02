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    Число жертв крушения самолета ВВС США в Афганистане возросло до 14

    Крушение военно-транспортного самолета США С-130 Hercules произошло на востоке Афганистана

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при крушении военно-транспортного самолета ВВС США в Афганистане возросло до 14 человек. Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя министерства обороны.

    По последним данным, на борту самолета находились 11 человек — шесть членов экипажа из состава вооруженных сил США и пять гражданских сотрудников. Гражданство пассажиров не уточняется. Также в результате инцидента погибли три гражданина Афганистана, которые находились на земле в момент крушения.

    Крушение военно-транспортного самолета США С-130 Hercules произошло на востоке Афганистана. Причины крушения пока неизвестны.

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