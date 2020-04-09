Наверх

Число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 610 человек

​Число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 610 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло после двух дней падения – скончались 610 человек, их общее число достигло 18 279.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Зараженными на сегодня являются 96 877 человек, за день их число возросло на 1 615 человек", - сказал Боррелли на брифинге в четверг вечером.

Число жертв COVID-19 за сутки возросло на 610, отметил Боррелли. Таким образом, их число возросло до 18 279. В среду было зарегистрировано 542 летальных исхода, днем ранее – 610.

"Число выздоровевших возросло до 28 470, за день прирост 1 979 человек", - добавил глава службы ГО.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!