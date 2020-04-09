​Число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 610 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло после двух дней падения – скончались 610 человек, их общее число достигло 18 279.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Зараженными на сегодня являются 96 877 человек, за день их число возросло на 1 615 человек", - сказал Боррелли на брифинге в четверг вечером.

Число жертв COVID-19 за сутки возросло на 610, отметил Боррелли. Таким образом, их число возросло до 18 279. В среду было зарегистрировано 542 летальных исхода, днем ранее – 610.

"Число выздоровевших возросло до 28 470, за день прирост 1 979 человек", - добавил глава службы ГО.