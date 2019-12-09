Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до пяти человек

Полиция Новой Зеландии подтвердила гибель пяти человек в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заместитель комиссара штаба гражданской обороны Джон Тимс сообщил в понедельник в ходе брифинга, посвященного оперативной ситуации после чрезвычайного происшествия.

По его словам, работа спасателей осложнена, поскольку всю территорию острова покрывает значительный слой пепла. Сейчас штаб консультируется с экспертами, чтобы определить ближайшее возможное время начала поисковых операций на острове.

Извержение началось в понедельник около 14:15 по местному времени. Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.